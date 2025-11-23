PAGELLE INTER-MILAN 0-1: incubo Calhanoglu, Thuram fa reparto da solo ma non basta

Top e Flop del derby valevole per la dodicesima giornata di Serie A
L’Inter trova un super Maignan e perde un altro derby. Pulisic, in contropiede, rifila a Chivu la quarta sconfitta stagionale. I nerazzurri perdono la testa della classifica e subiscono il sorpasso dei rossoneri di Allegri.
PAGELLE INTER-MILAN
TOP
ACERBI – Dà ragione a Chivu che lo ha preferito a Bisseck. Annulla Leao con esperienza, e anche con modalità da marcatore di vecchia scuola.
THURAM – Non sembrava alla prima da titolare dopo due mesi. Sta molto bene ed è un recupero fondamentale per Chivu.
FLOP
LAUTARO – Maignan gli nega la gioia del gol, ma è l’unico suo squillo della serata. Il cambio a mezz’ora dalla fine è anche una bocciatura tecnica
CALHANOGLU – Ottima partita fino a quando perde il pallone che innesca il contropiede terminato con la rete di Pulisic. Poi si fa ipnotizzare da Maignan sul dischetto: insomma, a conti fatti una serataccia.
DIMARCO – Troppo timido e tecnicamente non pulito.
TABELLINO INTER-MILAN 0-1
Marcatori: 54′ Pulisic
INTER (3-5-2): Sommer 5; Akanji 5,5, Acerbi 7 (85′ Diouf s.v.), Bastoni 6; Carlos Augusto 6, Barella 6 (85′ Pio Esposito s.v.), Calhanoglu 5 (78′ Zielinski s.v.), Sucic 6,5, Dimarco 5,5; Thuram 7, Lautaro 5,5 (65′ Bonny 5). All.: Chivu
MILAN (3-5-2): Maignan 8; Tomori 6,5, Gabbia 6,5, Pavlovic 7; Saelemaekers 7, Fofana 6,5 (78′ Ricci s.v.), Modric 6,5, Rabiot 6,5, Bartesaghi 7; Pulisic 7 (78′ Nkunku s.v.), Leao 5,5 (86′ Loftus-Cheek s.v.). All.: Allegri
ARBITRO: Sozza di Seregno
AMMONITI: Leao