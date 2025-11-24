Inter, accordo UFFICIALE con Red Bull: i dettagli | VIDEO

“Queste collaborazione unisce due icone globali”

È ufficiale l’accordo con Red Bull. Lo Chief Revenue Officer dell’Inter, Giorgio Ricci, ha ufficializzato l’intesa con il colosso famoso per la bevanda energetica, ma anche per la costruzione in questi anni di una galassia calcistica.

Una galassia che comprende diversi club del mondo, dal Salisburgo al Bragantino fino al Lipsia, punta di diamante del progetto sportivo che da un annetto circa vede coinvolto anche Jurgen Klopp, in qualità di responsabile dell’area sportiva della multinazionale.

Chiaramente la Red Bull non ha strappato l’Inter a Oaktree, o meglio al fondo Brookfield, bensì è semplicemente diventata la nuova Global Energy Drink del club.

“Questa collaborazione, che unisce due icone globali che condividono visione internazionale e una grande ambizione, porterà nuova energia per raggiungere insieme importanti traguardi – ha detto in perfetto politichese Giorgio Ricci – La sinergia porterà valore anche ai nostri tifosi, che vivranno un’esperienza ancora più coinvolgente e ricca di energia nel sostenere la nostra squadra”.