Pessime notizie su Dumfries: quanto potrebbe rientrare l’olandese | VIDEO

Piove sul bagnato in casa Inter: le ultime sulle condizioni dell’olandese

Piove sul bagnato in casa Inter all’indomani del derby col Milan perso 1-0. Brutte, anzi bruttissime notizie su Denzel Dumfries. Il problema alla caviglia sinistra, che l’olandese ha accusato contro la Lazio prima della sosta e non in Nazionale, è più serio del previsto.

Stando a quanto filtra da Appiano, infatti, il numero 2 nerazzurro rischia di star fermo addirittura fino a dicembre inoltrato.

Questo significa che oltre al big match di Champions contro l’Atletico di scema mercoledì a Madrid, il classe ’96 salterà o dovrebbe saltare anche le gare di campionato contro Pisa, Venezia e Como.

Allo stato attuale, Dumfries è a rischio pure per la supersfida col Liverpool in programma a San Siro il prossimo 9 dicembre.

Dumfries, doppio problema per l’Inter

Il problema per l’Inter è doppio: l’assenza di Dumfries è pesantissima perché toglie fisicità e pericolosità alla squadra, e poi manca un vero e proprio sostituto – Carlos Augusto oggi è solo una toppa – considerato che Chivu ha bocciato Luis Henrique, nel derby neanche entrato.