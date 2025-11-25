Maignan all’Inter a zero: ecco quale è il piano del club | VIDEO

Migliore in campo nel derby di domenica, il portiere francese non dovrebbe rinnovare il contratto col Milan in scadenza a giugno

“Il grande sogno è Maignan”. Il ‘Corriere della Sera’ a bomba sul mercato dell’Inter, o meglio sul possibile dopo Sommer.

Secondo il quotidiano milanese, in cima ai desideri del club nerazzurro per la successione del portiere svizzero c’è il numero uno del Milan, migliore in campo in assoluto nel derby di domenica sera vinto 1-0 dai rossoneri.

“Maignan è un sogno nemmeno troppo proibito – sottolinea il Corriere della Sera – come era invece quello di Donnarumma quest’estate, pure lui a parametro zero ma con uno stipendio in doppia cifra.

Maignan non sarà un profilo di quelli richiesti da Oaktree, tuttavia di fronte a un’opportunità del genere, che avrebbe un grande valore tecnico, ma anche psicologico nei confronti del Milan, la regola è sola una: mai dire mai“.

Maignan-Inter, fantamercato! Lo diciamo senza timori di smentite. Il francese rappresenta senz’altro una grande opportunità di mercato, ma se come sembra dovesse lasciare il Milan a giugno, be’ in tal caso si trasferirebbe in Inghilterra.

All’inizio dell’estate scorsa aveva raggiunto un accordo con il Chelsea, un accordo da 6 milioni netti che potrebbe tornare d’attualità nei prossimi mesi.

all’Inter, alla quale è stato accostato anche un altro portiere ultratrentenne come Dibu Martinez, l’orientamento appare piuttosto chiaro: per il post Sommer un portiere giovane con già una buona esperienza, giovane e non troppo costoso lato ingaggio. Proprio come vuole la proprietà.