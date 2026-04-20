Inter meno italiana? No, ecco la formazione tutta (nero)Azzurra

Da Acerbi e Darmian a Frattesi e Bastoni, tanti italiani potrebbero andare via a fine stagione. Ma altri possono arrivarne

Il presidente Beppe Marotta lo ha ripetuto tante volte: il segreto di una squadra vincente passa da uno zoccolo duro italiano in rosa. E in questi anni l’Inter lo ha sempre avuto, ma in estate le cose potrebbero cambiare. In scadenza a giugno, Acerbi e Darmian non rinnoveranno i loro contratti. Frattesi potrebbe essere ceduto per poter giocare di più, mentre Bastoni potrebbe chiedere di lasciare la Serie A con tutta la sua ipocrisia.

Questo non vuol dire che la rosa dell’Inter per la stagione 2026-27 sarà necessariamente meno italiana, anzi. Tra chi come Dimarco, Barella e Pio Esposito resta ed i nuovi acquisti si potrebbe persino arrivare a disegnare una formazione tutta Azzurra, come nell’immagine qui sopra. Si cerca un nuovo portiere e ad oggi c’è Vicario in pole. Per il ruolo di terzino destro, invece, l’obiettivo è Palestra dell’Atalanta, ora in prestito al Cagliari.

Per il ruolo di difensore centrali si sono fatti i nomi di Leoni che il Liverpool potrebbe dare in prestito e di Mancini che potrebbe lasciare la Roma. Sempre dai giallorossi, attenzione in mediana all’occasione Pellegrini a costo zero. Mentre in ottica futura si segue Issa Doumbia che tanto bene sta facendo al Venezia. Ha bisogno di rilanciarsi invece Chiesa, che può essere l’attaccante ‘dallo strappo’ che chiede Chivu, mentre Zaniolo quello bravo nel dribbling. Ovviamente l’Inter non li prenderà tutti, ma avrà comunque un’anima italiana.