150 milioni di euro: così l’Inter ha dovuto dirgli addio | VIDEO

Massicci investimenti in sede di campagna acquisti e un rinnovo a cifre top

150 milioni di euro per la campagna acquisti. Chiariamo subito: non è il budget di spesa per il prossimo mercato estivo dell’Inter, bensì – come riporta Sky Sport – quello che il Como ha promesso a Fabregas all’inizio della scorsa estate per convincerlo a restare sulla panchina lariana.

Insomma, per spingerlo a dire no prima alla Roma e poi – soprattutto – all’Inter.

Il Como ne ha spesi poi circa 110, tantissimi anche se non troppi in più dell’Inter, circa 90 milioni. I nerazzurri, però, ne hanno incassati circa 50 dalle cessioni, a differenza del club degli Hartono che dalle uscite ha ricavato poco meno di 14 milioni.

Non solo un grande mercato, il Como – del quale il tecnico spagnolo è anche socio – ha convinto Fabregas a rimanere pure attraverso un rinnovo con un ingaggio da allenatore top. Parliamo di circa 5 milioni di euro netti.