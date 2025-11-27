Kone all’Inter? No, alla Juve: soldi e scambio con la Roma | VIDEO

Il mediano francese è sempre in cima ai desideri di Chivu
Manu Koné all’Inter? No, alla Juve. Nelle ultime ore di mercato ha preso quota anche la pista bianconera per il futuro del mediano francese della Roma.
Come noto, Koné rappresenta ancora il grande desiderio di mercato di Chivu, con l’Inter intenzionata a riprovarci verosimilmente la prossima estate.
Nello specifico a giugno, quando il club giallorosso sarà chiamato a far quadrare i conti – dunque a fare cassa – per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario.
Ma occhio alla Juventus, a quanto pare ugualmente interessata al transalpino in vista naturalmente della prossima stagione e di un ennesimo restyling del centrocampo, a prescindere o meno dalla permanenza di Spalletti.
La Roma parte da una richiesta di 50/60 milioni, destinata però ad abbassarsi: Comolli potrebbe provarci con una contropartita tecnica, magari con quel David decisivo a Bodo in Champions e profilo molto gradito a Trigoria.