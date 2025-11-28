Black Friday Inter: 5 nomi per Chivu tra gennaio e giugno | VIDEO

Tre sono davvero pesanti, oltre che in scadenza di contratto a fine stagione
Black Friday… Inter! Cinque nomi di calciatori che potrebbero fare al caso dei nerazzurri tra gennaio e la prossima estate.
Partiamo dal mercato invernale, nella fattispecie da un laterale destro vista la scarsa fiducia di Chivu nei confronti di Luis Henrique.
Norton-Cuffy, 21enne inglese esploso quest’anno al Genoa. Sarebbe un affare low cost, sui 15 milioni, e forse un profilo valido come alternativa a Dumfries.
Restiamo ancora in casa Genoa, spostandoci però a centrocampo: Chivu continua a volere un mediano bravo a interdire e che possa dare maggiore protezione alla difesa.
Impossibile Koné della Roma, non invece Frendrup della squadra di De Rossi: anche per il danese operazione sui 15 milioni, magari anche qualcosa in meno.
In ottica giugno, invece, facciamo 3 nomi pesanti, 3 potenziali colpi a zero:
- Dusan Vlahovic, in scadenza con la Juve;
- Mike Maignan, in scadenza col Milan;
- Bernardo Silva, in scadenza col Manchester City.