Black Friday Inter: 5 nomi per Chivu tra gennaio e giugno | VIDEO

Black Friday Inter: 5 nomi per Chivu tra gennaio e giugno

di

Tre sono davvero pesanti, oltre che in scadenza di contratto a fine stagione

Black Friday Inter
Black Friday Inter: 5 nomi per Chivu tra gennaio e giugno – Interlive.it

Black Friday… Inter! Cinque nomi di calciatori che potrebbero fare al caso dei nerazzurri tra gennaio e la prossima estate.

Partiamo dal mercato invernale, nella fattispecie da un laterale destro vista la scarsa fiducia di Chivu nei confronti di Luis Henrique.

Norton-Cuffy, 21enne inglese esploso quest’anno al Genoa. Sarebbe un affare low cost, sui 15 milioni, e forse un profilo valido come alternativa a Dumfries.

Restiamo ancora in casa Genoa, spostandoci però a centrocampo: Chivu continua a volere un mediano bravo a interdire e che possa dare maggiore protezione alla difesa.

Impossibile Koné della Roma, non invece Frendrup della squadra di De Rossi: anche per il danese operazione sui 15 milioni, magari anche qualcosa in meno.

In ottica giugno, invece, facciamo 3 nomi pesanti, 3 potenziali colpi a zero:

  • Dusan Vlahovic, in scadenza con la Juve;
  • Mike Maignan, in scadenza col Milan;
  • Bernardo Silva, in scadenza col Manchester City.
