Salta Pisa-Inter e non solo: il comunicato ufficiale del club | VIDEO

“Distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro” per il laterale destro

Problema muscolare, salta Pisa-Inter e non solo. Parliamo di Juan Cuadrado, dall’estate scorsa passato al Pisa e fin qui è più o meno riuscito a dare il suo contributo alla causa. 1 gol in 10 presenze per il colombiano, che per colpa di un infortunio non potrà disputare la sfida con l’Inter in programma domenica pomeriggio ore 15 alla Cetilar Arena.

Come comunicato dal club toscano, “gli accertamenti diagnostici ai quali è stato sottoposto dallo Staff Medico del Pisa Sporting Club, hanno evidenziato per il colombiano una distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro“.

Il 37enne si è fatto male in allenamento prima della sfida in casa del Sassuolo pareggiata 2-2 dalla formazione allenata da Gilardino.

E adesso salterà anche quella con l’Inter, dove ha giocato per una sola stagione al termine del ciclo, molto lungo, alla Juventus. Con la maglia nerazzurra, indossata nella stagione 2023/2024, quella però della seconda stella, ha disputato 12 partite, con le ultime 3 giocate a Scudetto già vinto. A Milano non ha certo lasciato il segno.

A proposito di laterali destro, dall’infermeria interista giungono notizie confortanti da Dumfries, alle prese con un problema alla caviglia sinistra. Le condizioni dell’olandese sono in miglioramento, con Chivu che confida di riaverlo a disposizione per il match col Como (6 dicembre) o per quello di Champions con il Liverpool del 9 dicembre. A Pisa potrebbe sostituirlo Luis Henrique.