Inter, Chivu e il ‘caso’ Lautaro: “Peccato non ci sia una telecamera…” | VIDEO

Il tecnico romeno ha risposto sul suo capitano al termine di Pisa-Inter

Chivu spegne il caso Lautaro. Oggi col Pisa lo ha cambiato per la terza volta in una settimana, ma a tre minuti dal novantesimo e dopo la doppietta.

Doppietta che ha permesso all’argentino di ritrovarsi, di salire in testa alla classifica capocannonieri con 6 gol finanche di superare un certo Sandro Mazzola nella classifica marcatori all time dell’Inter.

In panchina c’è stato l’abbraccio tra il capitano nerazzurro e il tecnico romeno.

“Ma io mi abbraccio con lui tutte le mattine – ha scherzato ma non troppo Chivu a Dazn proprio sul suo abbraccio con Lautaro dopo la sostituzione – Peccato non ci sia una telecamera che ci riprende, però è il mio modo di fare.

Ci parliamo anche, questa è una novità. Sono contento per lui, gli attaccanti vivono per il gol. Lui è un vincente, sono felice per lui e il gruppo, per la reazione avuta oggi”, ha concluso Chivu. Insomma, il caso Lautaro è chiuso. Almeno per ora…