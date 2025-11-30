PAGELLE PISA-INTER 0-2: il ritorno di Lautaro, carica Pio Esposito. Luis Henrique ha paura

Top e flop del match andato in scena alla Cetilar Arena e valevole per la tredicesima giornata di Serie A
L’Inter fatica più del previsto in casa del Pisa, ma alla fine si porta a casa i tre punti grazie al ritrovato Lautaro. Bravo e fortunato nei cambi, Chivu scaccia la mini-crisi e si porta momantaneamente a -1 dalla vetta.
PAGELLE PISA-INTER
TOP
Acerbi – Il salvataggio su Meisler sullo zero a zero vale come un gol.
Lautaro – Il meglio deve ancora venire, ma per lui era importante ritrovare almeno il gol. Un gol pesante, come i tanti che ha fatto da quando gioca nell’Inter.
Pio Esposito – Entra carico a pallettoni. Suo l’assist a Lautaro.
FLOP
Bastoni – Mollo, si addormenta più di una volta.
Luis Henrique – Ha paura a puntare l’uomo, la gioca sempre indietro. Rischia di essere sorpassato anche da Diouf.
Sucic – Fa solo confusione e infatti Chivu lo cambia all’intervallo. Zielinski, il suo sostituto, risulta alla fine tra i migliori.
TABELLINO PISA-INTER 0-2
Marcatori: 69′ e 83′ Lautaro Martinez
PISA (3-5-2): Scuffet 6; Caracciolo 6,5, Albiol 5,5 (80′ Lorran s.v.), Canestrelli 6; Touré 7,5, Piccinini 7 (71′ Leris), Aebischer 5,5, Marin 6,5, Angori 6,5 (71′ Tramoni s.v.); Meister 7 (90′ Buffon s.v.), Nzola 6,5 (90′ Moreo s.v.). All.: Gilardino.
INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 6, Acerbi 7 (67′ Bisseck 6), Bastoni 5; Luis Henrique 5 (67′ Diouf 7), Barella 6,5, Calhanoglu 6, Sucic 5 (46′ Zielinski 7), Dimarco 6,5; Lautaro Martinez 7,5 (87′ Carlos Augusto s.v.), Thuram 5,5 (67′ Pio Esposito 7). All.: Chivu.
ARBITRO: Guida di Torre Annunziata
AMMONITI: Caracciolo, Acerbi, Albiol