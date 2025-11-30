LIVE Serie A, Pisa-Inter: segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Pisa di Gilardino nella tredicesima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter è di scena sul campo del Pisa in una gara molto delicata valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni con obiettivi di classifica finale molto differenti che sarà diretta dall’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

Da una parte i meneghini di Cristian Chivu vogliono tornare a vincere per uscire dalla mini crisi dovuta alle due sconfitte di fila contro il Milan e l’Atletico Madrid. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per riportarsi a ridosso della vetta sfruttando lo scontro diretto di stasera tra Roma e Napoli, oltre che di prepararsi al debutto in Coppa Italia contro il Venezia.

Dall’altra parte i toscani dl Alberto Gilardino, invece, hanno una striscia aperta di ben sei risultati utili consecutivi, tra i quali il bel pareggio a San Siro contro il Milan e quello casalingo contro la Lazio. Ora si sogna un colpaccio davanti ai propri tifosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

L'ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale ad oltre trenta anni fa, quando la sfida terminò con un successo di misura dell'allora squadra di Trapattoni grazie ad un gol di Nicola Berti. La partita sarà trasmessa in tv e sarà visibile su pc, smartphone e tablet in diretta esclusiva sulla app di Dazn.