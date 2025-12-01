La Premier torna alla carica per Bonny: più di 40 milioni, la risposta dell’Inter | VIDEO

L’estate scorsa i nerazzurri hanno investito 23 milioni più bonus per il cartellino del francese

Out col Pisa per influenza, Bonny è stata una delle sorprese di questa prima parte di campionato. L’impatto con la maglia dell’Inter, con la maglia di una big non l’ha per niente accusato, diventando fin da subito un giocatore importante per Chivu che lo aveva già allenato al Parma.

Eccetto col Napoli di Conte, dove ha faticato, il francese non ha fatto sentire la mancanza di Thuram quando è stato chiamato a rimpiazzare il connazionale infortunato.

4 gol e ben 6 assist in 17 partite, 12 di campionato e 5 di Champions, questi gli eccellenti numeri del classe 2003 sul quale – secondo indiscrezioni di mercato – potrebbero tornare alla carica alcuni club di Premier di fascia medio-alta già nell’imminente sessione di gennaio.

Si parla di possibili offerte all’Inter sui 45 milioni di euro bonus inclusi, offerte che certamente verrebbero rispedite al mittente da Marotta e Ausilio. Almeno fino alla prossima estate…