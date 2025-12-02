Inzaghi richiama l’Inter, mossa per portare un giocatore in Arabia

Il tecnico dell’Al Hilal vuole un giocatore nerazzurro a gennaio. Marotta potrebbe dare il via libera, l’ultima parola spetta a Chivu

La brusca separazione tra Inter e Simone Inzaghi dopo la sconfitta in finale di Champions League lo scorso maggio ha impedito che si potessero fare affari la scorsa estate. Ma il tempo guarisce le ferite e nella sessione invernale di calciomercato le cose potrebbero cambiare. Con il benestare del presidente Beppe Marotta.

Non è un mistero che il tecnico piacentino avrebbe gradito portare con sé in Arabia Saudita diversi calciatori nerazzurri. Molti dei quali – soprattutto Barella e Bastoni – non erano disposti a seguirlo nonostante la possibilità di guadagnare cifre astronomiche. Chi invece potrebbe davvero finire all’Al Hilal è Francesco Acerbi.

Il 37enne difensore centrale meneghino è un pupillo di Inzaghi ed è in scadenza di contratto a giugno. Finora l’Inter non gli ha offerto il rinnovo e con la nuova politica di mercato difficilmente la situazione potrà cambiare. Se l’addio a fine stagione sembra scontato, non si esclude che possa anche essere anticipato a gennaio.

Il quotidiano saudita Asharq Al-Awsat afferma che c’è stata una mossa della squadra di Inzaghi per portare Acerbi all’Al Hilal. Per l’ex Sassuolo e Lazio potrebbe essere il contratto più ricco della sua carriera: l’ultima parola spetta a Chivu, che dopo averlo accantonato per qualche gara è tornato a puntare su di lui. Sarà disposto a privarsene a stagione in corso? Qualche mese e lo scopriremo.