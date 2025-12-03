Inter, alleanza con Jorge Mendes: colpo galattico a soli 12 milioni

Il club nerazzurro avrebbe incaricato il noto procuratore portoghese di presentare un’offerta al Real Madrid. In corsa pure il Milan

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio è stato chiaro: i grandi colpi si fanno in estate. E al termine di questa stagione, per i nerazzurri si profila una mezza rivoluzione visti i tanti calciatori ultra trentenni in scadenza di contratto. Gli uomini mercato sono già al lavoro e non si escludono alleanze importanti come quella con il potente agente Jorge Mendes.

Tra i ruoli che potrebbero restare scoperti c’è quello del portiere. Sommer non sta dando le stesse garanzie del passato e restano degli interrogativi anche sul suo vice Josep Martinez. Nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Vicario del Tottenham, secondo di Donnarumma in Nazionale e desideroso di tornare in Serie A. Ma ci sono anche delle alternative.

Calciomercato Inter, idea Lunin: c’è anche il Milan

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Defensa Central’, in particolare, l’Inter avrebbe contattato il noto procuratore portoghese per far recapitare al Real Madrid un’offerta per il portiere ucraino Andriy Lunin, già seguito in passato dal club meneghino. Di recente ha rinnovato il contratto fino al 2030, ma con la promessa dei blancos di ascoltare eventuali proposte di top club fuori dalla Spagna.

Il 26enne nativo di Krasnograd è stufo di fare panchina a Courtois e sarebbe favorevole ad un trasferimento. Ma c’è di più: scout dell’Inter lo avrebbero visionato nel match di Champions League contro l’Olympiacos. L’idea è quella di mettere sul piatto 10-12 milioni di euro per strapparlo al Real. Tuttavia c’è da fare i conti con la concorrenza del Milan, alle prese con le difficoltà nel convincere Maignan a prolungare il contratto.