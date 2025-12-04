Mal di pancia Inter: ha perso la Nazionale, a gennaio può andarsene

Chivu non lo fa giocare in campionato da due mesi e intanto arriva un’offerta importante per la sessione invernale di calciomercato

L’avventura di Stefan De Vrij in nerazzurro potrebbe concludersi con sei mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto a giugno. I dirigenti dell’Inter per ora non hanno in agenda incontri per il rinnovo del 33enne difensore centrale olandese, giunto alla sua ottava stagione ad Appiano Gentile.

Tornato titolare ieri sera in Coppa Italia contro il Venezia, De Vrij ha usufruito di uno scarso minutaggio in questa stagione con il nuovo tecnico Cristian Chivu. Appena due presenze (di fila) in Serie A contro Cagliari e Cremonese tra la quinta e la sesta giornata. Un po’ meglio in Champions League, dove ha fatto due partite intere contro Ajax e Kairat Almaty ed un tempo contro l’Union Saint Gilloise.

Le tante panchine hanno inciso sul discorso Nazionale. Impiegato in entrambe le gare di settembre, è rimasto a guardare nelle due di ottobre e non è stato nemmeno convocato da Koeman per quelle di novembre. Il commissario tecnico degli Oranje ha avvisato l’ex laziale che se non trova più spazio rischia di non andare ai Mondiali.

Proprio per questo De Vrij starebbe pensando di cambiare aria a gennaio. Secondo il sito inglese ‘Football Insider’, il Nottingham Forest sarebbe interessato a lui per rinforzare la difesa. Con Morato che ha deluso le aspettative e Murillo nel mirino del Chelsea, il manager Dyche vuole affidarsi ad un centrale di esperienza come l’olandese dell’Inter.