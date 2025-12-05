Como grande esame: la macchina da gol dell’Inter contro la miglior difesa | VIDEO

I nerazzurrii hanno il miglior attacco del campionato

Se la difesa scricchiola, ma i gol incassati (13 in Serie A) sono colpa anche di un equilibrio che Chivu ancora non ha trovato, l’attacco dell’Inter viaggia invece alla grande.

Facendo riferimento solo al campionato, sono 28 le reti messe a segno dai nerazzurri nelle prime 13 giornate. Una media di 2 gol a partita.

Ad oggi quello dell’Inter è il miglior attacco della Serie A, nettamente il miglior attacco visto che è a +6 su quello del Bologna, il secondo in campionato. Addirittura +8 sul Napoli e +9 sul Milan.

L’Inter è davanti a tutti grazie anche alle 5 reti segnate da Calhanoglu e alle 2 di Dimarco e Zielinski E ovviamente alle alternative di Lautaro e Thuram, finalmente vere alternative – specialmente Bonny (4 gol in campionato e 1 in Coppa Italia) – se confrontate con quelle della passata stagione: Correa, Taremi e Arnautovic.

Considerate tutte le competizioni, il quartetto di quest’anno ha già messo a referto 25 gol. Domani, per loro, il Como sarà un bel banco di prova: la squadra di Fabregas è infatti quella meno imbattuta del campionato. Appena 7 reti subite, come la Roma di Gasperini.