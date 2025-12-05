Inter, sospesa la trattativa con Calhanoglu: ecco cosa sta succedendo

Il centrocampista turco è stato al centro di molti rumors di calciomercato la scorsa estate. Possibile addio a fine stagione

Hakan Calhanoglu si è ripreso l’Inter. Dopo un’estate turbolenta, in cui è stato bersaglio delle dichiarazioni di Lautaro Martinez e di Beppe Marotta durante il Mondiale per Club, il mediano turco sembrava destinato a tornare in patria. Il Fenerbahce e, soprattutto, il Galatasaray erano più che interessate a lui, ma non hanno presentato offerte all’altezza del giocatore.

Inizialmente il nuovo tecnico Cristian Chivu pensava ad un cambio di modulo (legato anche all’acquisto di Lookman, ndr) che non prevedeva l’impiego di un regista. Ma una volta rimasto ad Appiano Gentile, il rumeno non ha avuto dubbi nel puntare su Calhanoglu, che lo ha ripagato con gol e assist, ma anche qualche errore decisivo, come nel derby.

Il suo contratto con l’Inter scade nel 2027, quindi sarebbe ora di iniziare a discutere l’eventuale rinnovo. Ma per la ‘Gazzetta dello Sport’ sono state sospese le trattative tra il club meneghino e l’entourage dell’ex milanista. “Discorsi rinviati a fine stagione” si è detto. Il che alimenta le voci di una cessione a giugno, anche per liberarsi dell’ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione che mette Calhanoglu al secondo posto con Barella dietro a Lautaro nella classifica degli stipendi più alti. Il Galatasaray lo aspetta.