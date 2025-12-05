Vicario-Inter con uno scambio: prima il via libera del fondo | VIDEO

La possibile offerta nerazzurra per il portiere del Tottenham, pallino di Ausilio

Guglielmo Vicario. Ausilio non ha smesso di pensare a lui per la porta dell’Inter, un tema che diventerà caldissimo nei prossimi mesi, all’approssimarsi dell’addio di Sommer il cui contratto scade a giugno.

Non c’è grande fiducia in Josep Martinez, non a caso l’Inter ha già iniziato da alcuni mesi a muoversi per l’eredità del portiere svizzero.

Vicario è probabilmente il preferito, ma per l’assalto all’ex Empoli il Ds e Marotta dovrebbero convincere la proprietà a fare un’eccezione, come accaduto per Akanji, rispetto alle direttive ormai note che basano tutto sull’acquisto di profili giovani e di prospettiva. Profili rivendibili.

Vicario va per i 30 anni e, inoltre, ha un prezzo piuttosto alto: si parla di 30 milioni, ma la cifra potrebbe essere anche più alta.

Frattesi come pedina di scambio

Se il fondo dovesse dare il via libera, l’Inter potrebbe presentare al Tottenham anche una proposta di scambio. Uno scambio con Davide Frattesi. indietro per non dire indietrissimo nelle gerarchie di Chivu.

Il classe ’99 è molto stimato in Premier, è molto apprezzato dal Ds degli ‘Spurs’ Fabio Paratici. Marotta e Ausilio potrebbero offrire davvero lui in cambio di Vicario, sempre che l’ex Sassuolo non vada via già nel prossimo calciomercato di gennaio.