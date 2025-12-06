Assalto a Pio Esposito a gennaio: hanno già mandato gli osservatori

Il centravanti dell’Inter e della Nazionale italiana continua a collezionare stimatori. Nuova pretendente per la sessione invernale di mercato

Grazie al gol contro il Venezia di mercoledì scorso, Francesco Pio Esposito non soltanto ha sfatato il tabù di San Siro con la maglia nerazzurra. Ma è anche il primo calciatore dell’Inter a segnare in quattro competizioni diverse in questa stagione: Mondiale per Club, Serie A, Champions League e adesso anche la Coppa Italia. Senza dimenticare quelli con la Nazionale italiana.

Non sorprende, quindi, che il suo nome sia tornato a circolare in ottica calciomercato. Già la scorsa estate in tanti erano pronti a scommettere su Pio Esposito, con l’Inter che ha dovuto fronteggiare gli assalti dei club della Premier League inglese e del Napoli, pronto a spendere 45 milioni di euro per il suo cartellino dopo l’infortunio di Lukaku. Ma i nerazzurri lo hanno dichiarato incedibile. In vista della sessione di gennaio si annunciano nuovi tentativi per strapparlo a Chivu.

In particolare il giornalista turco esperto di mercato Yagiz Sabuncuoglu ha rivelato l’interesse del Fenerbahce per l’ex spezzino. La squadra di Tedesco è a caccia di una prima punta e gli scout dei Canarini Gialli erano presenti al ‘Meazza’ per il match di qualificazione ai Mondiali tra Italia e Norvegia per visionare proprio Pio Esposito. Sebbene il club di Istanbul potrebbe garantirgli un ingaggio molto più alto, appare improbabile che il giovane centravanti possa chiedere di essere ceduto.