LIVE Serie A, Inter-Como: Luis Henrique dal 1′, davanti Thuram e Lautaro | Segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Como di Fabregas nella quattordicesima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter ospita il Como a San Siro nel secondo anticipo del sabato valido per la 14esima giornata del campionato di Serie A. Un derby lombardo tra due formazioni separate in classifica da appena 3 punti in favore dei meneghini che sarà diretto dall’arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu sono reduci dalle vittorie di domenica scorsa contro il Pisa e di mercoledì in Coppa Italia contro il Venezia. L’obiettivo è quello di centrare il terzo successo di fila per riportarsi almeno momentaneamente in testa al campionato e prepararsi al meglio alla sfida di martedì prossimo in Champions contro il Liverpool.

Dall’altro lato i biancoblu di Cesc Fabregas, che a loro volta vengono dalle vittorie convincenti contro il Torino e il Sassuolo, sognano il colpaccio esterno contro i vice campioni d’Italia e d’Europa. Un successo li proietterebbe nei quartieri altissimi della graduatoria e consoliderebbe la candidatura ad un posto dei lariani nelle prossime coppe europee.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla 17esima giornata della scorsa Serie A, quando l’allora di squadra di Inzaghi si impose con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Carlos Augusto e di Thuram. La partita sarà trasmessa in televisione e sarà visibile su tutti i dispositivi in diretta esclusiva sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Como live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-COMO

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Morata. All.: Fabregas

ARBITRO: Di Bello