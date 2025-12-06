PAGELLE INTER-COMO 4-0: Luis Henrique ripaga la fiducia di Chivu, Sommer stava per combinarla grossa

Top e Flop della sfida andata in scena al Meazza e valevole per la 14esima di Serie A

Una grande Inter, che ha davvero sofferto solo un quarto d’ora, demolisce il Como di Fabregas fino alle 18 la squadra che aveva subito meno gol in campionato assieme alla Roma.

Apre Lautaro e chiude Carlos Augusto, nel mezzo le reti di Thuram e Calhanoglu: un 4-0 schiacciante che proietta l’undici di Chivu, almeno momentaneamente, in vetta alla classifica.

PAGELLE INTER-COMO

TOP

Lautaro – Il motore di un’Inter che azzanna subito la partita. Il gol che sblocca la gara, l’undicesimo stagionale, è tutt’altro che banale.

Luis Henrique – Fiducia di Chivu ben ripagata dal brasiliano. Oltre all’assist per Lautaro, è perfetto in fase difensiva. Lui e Diouf potrebbero essere davvero i ‘rinforzi di gennaio’ dell’Inter.

Calhanoglu – Il gol del 3-0 blinda la vittoria e arriva a coronamento di una prestazione ai limiti della perfezione. Il turco detta i ritmi, il gioco e il pressing: fa tutto e benissimo.

Barella – Partita di tutto cuore e sacrificio. Salva il vantaggio a fine primo tempo con un intervento da grande difensore.

FLOP

Sommer – Poco chiamato in causa, ma con l’uscita a vuoto su Valle rischia di rovinare la serata. La partita era ancora sull’uno a zero…

TABELLINO INTER-COMO 4-0

Marcatori: 11′ Lautaro Martinez, 59′ Thuram, 80′ Calhanoglu, 86′ Carlos Augusto

INTER (3-5-2): Sommer 5; Akanji 6,5, Acerbi 7, Bastoni 7; Luis Henrique 7,5 (77′ Carlos Augusto 6,5), Barella 7,5 (86′ Diouf s.v.), Calhanoglu 7,5, Zielinski 6,5 (71′ Mkhitaryan 6), Dimarco 7; Thuram 7 (77′ Pio Esposito s.v.), Lautaro Martinez 7,5 (86′ Sucic s.v.). All.: Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez 5,5 ; Posch 5 (46′ Vojvoda 5), Ramon 4, Diego Carlos 4, Valle 5; Perrone 5 (82′ Caqueret s.v.), Da Cunha 4; Addai 4 (46′ Diao 4), Nico Paz 6, Rodriguez 5 (82′ Kuhn s.v.); Morata 5 (32′ Douvikas 5). All.: Fabregas

ARBITRO: Di Bello

AMMONITI: Perrone, Diego Carlos, Akanji