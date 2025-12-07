Precontratto con il Barcellona, addio a costo zero all’Inter

I calciatori in scadenza di contratto a giugno potranno accordarsi con un altro club già da febbraio. Marotta sta per essere beffato

Per anni Beppe Marotta è stato riconosciuto a livello italiano ma anche europeo come il re dei colpi a costo zero. Con il cambio di proprietà all’Inter, tuttavia, la politica sul calciomercato è radicalmente cambiata. Il lato positivo è che si adesso i nerazzurri possono tornare ad investire e vogliono farlo su giovani talenti, non su calciatori sul viale del tramonto.

Non tutti gli svincolati, tuttavia, sono ultra trentenni a caccia dell’ultimo contratto della loro carriera. Il mercato offre anche occasioni importanti tra i giocatori più ambiti. Tra questi figura sicuramente Marc Guehi, 25enne difensore centrale inglese di origini ivoriane che va in scadenza a giugno con il Crystal Palace e che in estate vuole fare il salto di qualità in un top club.

Con Acerbi e De Vrij che dovrebbero salutare a fine stagione, è ovvio che anche l’Inter lo stia tenendo d’occhio. Ma la concorrenza è molto agguerrita: Liverpool, Chelsea e Tottenham vogliono farlo restare in Premier, in Serie A c’è pure la Juve e in Bundesliga c’è il Bayern Monaco. A spuntarla però potrebbe essere il Barcellona: secondo l’esperto di mercato Ekrem Konur i blaugrana starebbero raggiungendo l’accordo per il precontratto da far firmare a Guehi già a febbraio.