Occasione da non perdere: l’Inter anticipa l’erede di Sommer a gennaio

Non solo Vicario, i nerazzurri pensano ad un altro portiere che ha voglia di cambiare maglia già nella sessione invernale di calciomercato

La questione portiere sta per diventare prioritaria in casa Inter. A 37 anni il rendimento di Yann Sommer non è più quello delle passate stagioni che lo ha portato ad essere protagonista nella conquista dello scudetto della seconda stella e della cavalcata fino alla finale di Champions League. E il suo vice Josep Martinez non sembra aver convinto Chivu né la dirigenza nerazzurra.

Ecco perché nei giorni scorsi è tornata in auge la candidatura di Guglielmo Vicario. L’estremo difensore del Tottenham ha voglia di tornare in Serie A e in estate gli Spurs sembrano disposti a lasciarlo andare a fronte di un’offerta da almeno 30 milioni di euro. Una somma importante per un classe 1996 vista la nuova politica sul mercato del club di Viale della Liberazione.

Attenzione all’occasione dalla Premier League. Il 23enne James Trafford è stato relegato in panchina da Pep Guardiola quando il Manchester City ha comprato Donnarumma. E con i Mondiali al termine della stagione vuole giocare con continuità per non perdere la rassegna iridata in Usa, Canada e Messico. Secondo il sito ‘footitalia.com’, il Newcastle ha messo gli occhi su di lui, ma in corsa ci sarebbe anche l’Inter. Magari in prestito con diritto di riscatto. Staremo a vedere.