Vigilia di Inter-Liverpool, Akanji assente nella rifinitura: le ultime | VIDEO

Akanji non sta partecipando alla rifinitura ad Appiano di vigilia di Inter-Liverpool, big match di Champions valevole per la sesta giornata della League Phase.

Stando alle informazioni provenienti dalla Pinetina, il difensore svizzero non è infortunato ma alle prese con una sindrome influenzale. A quanto pare soltanto nella giornata di domani se farà parte dei convocati di mister Chivu.

In caso di forfait, il posto dell’elvetico verrebbe preso da Yann Bisseck, con Acerbi o Stefan de Vrij al centro della difesa che verrà completata da Bastoni sul centro-sinistra.

I dubbi di Chivu sono sulle corsie esterne, in particolare su quella di destra: possibile la conferma di Luis Henrique, mentre a questo punto è da escludere un recupero di Dumfries, out anche lui dalla rifinitura.

A centrocampo, con Calhanoglu e Barella potrebbe ritrovare posto Sucic. Davanti, invece, si va verso la conferma della Thu-La, Thuram e Lautaro Martinez.