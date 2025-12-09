Con il Liverpool il salto di qualità in Europa dell’Inter: la notte di Lautaro | VIDEO

Tre anni e mezzo dopo la sfida di Anfield: un’altra Inter, un altro Lautaro

L’ultima sfida col Liverpool ve la ricordate? L’Inter sfiorò l’impresa, rimontare il 2-0 subito a San Siro. Il sogno si spezzò dopo l’espulsione di Sanchez, ma quella partita aumentò a dismisura l’autostima della squadra allora di Simone Inzaghi.

Ad Anfield Road cominciò il grande cammino europeo dei nerazzurri, purtroppo rimasto incompiuto. Un anno dopo la finale di Istanbul, tre anni dopo quella di Monaco di Baviera.

A Liverpool, quell’11 marzo 2022, fu Lautaro a lasciare il segno con un gol magnifico e una prestazione da grande attaccante. Non era ancora capitano, ma era già un protagonista, uno di quelli che dava davvero tutto per l’Inter, con la quale avrebbe poi vinto un altro Scudetto.

Lo Scudetto della seconda stella, stavolta però con la fascia al braccio, diventando il quarto marcatore all time (164 gol) con la maglia nerazzurra. Un simbolo, forse divenuto tale proprio a partire da quella grande e sfortunata notte di Anfield.