Inter-Liverpool, Calhanoglu e Acerbi fuori per infortunio: le prime diagnosi

Il regista ha lasciato il campo dopo appena dieci minuti, il difensore alla mezz’ora
Da San Siro arrivano le prime diagnosi sugli infortuni che hanno colpito Calhanoglu e Acerbi durante Inter-Liverpool, big match valevole per la sesta giornata della League Phase di Champions.
Il regista è stato costretto a lasciare il campo al decimo del primo tempo, il difensore alla mezz’ora. Per il turco contrattura all’adduttore destro, mentre per il centrale il problema sarebbe più serio: risentimento al flessore della coscia destra.
Un quadro più chiaro sulle condizioni di entrambi si avrà comunque dopo gli esami strumentali, che verosimilmente effettueranno tra domani e giovedì