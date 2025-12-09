LIVE Champions League, Inter-Liverpool: Akanji c’è, Luis Henrique anche. Torna Mkhitaryan | Segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Liverpool nella sesta giornata di Champions. Segui la cronaca del match Live
L’Inter riceve il Liverpool a San Siro in una gara valida per la sesta giornata della fase campionato della Champions League. Una sfida tra due formazioni che ambiscono a fare molta strada nella massima competizione europea per club che sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer.
Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva dopo quelle in campionato contro Pisa e Como oltre a quella di Coppa Italia contro il Venezia. L’obiettivo è quello di centrare il quinto successo dopo quelli contro Ajax, Slavia Praga, Union Saint Gilloise e Kairat Almaty e rialzare la testa dopo la sconfitta rimediata meno di un mese fa contro l’Atletico Madrid.
Dall’altra parte i Reds di Arne Slot che invece vengono da due pareggi di fila in Premier League contro le neopromosse Sunderland e Leeds, puntano al colpo esterno. Un successo che garantirebbe l’aggancio in graduatoria proprio a Lautaro Martinez e compagni, e permetterebbe di uscire dalla crisi dopo il caso Salah lasciato in Inghilterra.
FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LIVERPOOL
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Chivu
LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Konate, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Jones, Isak, Ekitike. All.: Slot