PAGELLE INTER-LIVERPOOL 0-1: Thuram sbatte sui centrali, Sommer salva prima del rigore

Top e flop del big match di Champions andato in scena a San Siro
Il Liverpool batte l’Inter al ‘Meazza’ grazie a un rigore a dir poco generoso assegnato da Zwayer dopo aver rivisto al monitor la trattenuta, leggerissima, di Bastoni della maglia di Wirtz.
Ora per la squadra di Chivu, che non ha indubbiamente ripetuto la grande prestazione offerta contro il Como, si fa durissima per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.
PAGELLE INTER-LIVERPOOL
TOP
Sommer – Malino coi piedi, ma ha chiuso la porta e salvato il risultato in due-tre occasioni fino al rigore calciato troppo bene da Szoboszlai
FLOP
Thuram – Non si accende e per larghi tratti è un po’ staccato dal resto della squadra.
Mkhitaryan – Nella ripresa perde lucidità sbagliando anche i palloni più semplici. Chivu lo cambia tardi.
TABELLINO INTER-LIVERPOOL 0-1
Marcatori: 87′ rig.Szoboszlai
INTER (3-5-2): Sommer 7; Akanji 6,5, Acerbi s.v. (31′ Bisseck 6,5), Bastoni 6; Luis Henrique 5,5, Barella 6,5, Calhanoglu s.v. (11′ Zielinski 6), Mkhitaryan 5 (82′ Sucic s.v.), Dimarco 6,5 (82′ Carlos Augusto s.v.); Thuram 5 (82′ Bonny s.v.), Lautaro Martinez 6. All.: Chivu
LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 6; Gomez 6 (67′ Bradley 5,5), Konate 6, van Dijk 6,5, Robertson 6; Szoboszlai 7, Gravenberch 6,5, Mac Allister 7; Jones 7, Isak 4 (67′ Wirtz 5,5), Ekitike 6. All.: Slot
ARBITRO: Zwayer (GER)
AMMONITI: Lautaro Martinez, Ekitike, Mkhitaryan, Jones, Bastoni