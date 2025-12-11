Inter-Liverpool, conseguenze pesanti: “Giusto che si dimetta”

Il rigore per il presunto fallo di Bastoni su Wirtz continua a far discutere. Nel mirino della critica l’arbitro Zwayer e il Var

In casa Inter non si riesce a digerire la sconfitta contro il Liverpool, viziata da un calcio di rigore davvero scandaloso. Persino Van Dijk a fine partita ha ammesso che il penalty sa di compensazione rispetto al gol (giustamente) annullato nel primo tempo. Mentre i tabloid inglesi si sono scatenati contro l’arbitro Zwayer, reo di aver fischiato un “rigorino” e di aver fatto “un grave torto all’Inter”.

La trattenuta di Bastoni su Wirtz è troppo leggera per fischiare la massima punizione. Figuriamoci per far intervenire il Var su un episodio già giudicato (bene) in campo. Una sconfitta che rischia di complicare il cammino europeo della squadra di Chivu: serviranno 4 punti tra Arsenal e Borussia Dortmund nelle ultime due giornate per qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions League. Ma il rischio è un contraccolpo psicologico nell’immediato.

Sul tema è intervenuto anche Nando Orsi a ‘Radio Radio’: “Se dobbiamo dare i rigori moderni, ce n’era uno per l’Inter: andava fischiato quello per il tocco di mano di van Dijk sul tiro di Bisseck. Molto più rigore di quello dato al Liverpool. Con questi regolamenti è giusto che qualcuno si dimette: arbitri e Var vogliono fare i fenomeni, poi succedono queste cose. Purtroppo stavolta è toccato all’Inter. Certo anche Bastoni poteva evitarlo, ma è stato preso un abbaglio incredibile, questi non sono rigori”.