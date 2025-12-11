L’Inter sta chiudendo per Marcelo Vaz: ecco chi è | VIDEO

Ha diciotto anni ed è della Guinea-Bissau. Ha stregato gli scout nerazzurri

Marcelo Vaz. Un nome sconosciuto ai più, ma tra gli addetti ai lavori si parla molto bene di lui. Vaz si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. O meglio, della squadra Under 23 guidata da mister Vecchi.

Vaz ha diciotto anni ed è della Guinea Bissau. Alto un metro e ottanta, gioca ed esploso in Serie D con la maglia della Varesina. 16 presenze in tutto tra campionato e coppe.

È un terzino, anzi un esterno sinistro a tutta fascia.

Ha stregato gli scout nerazzurri, e i dirigenti di viale della Liberazione si sono convinti a fare di tutto per portarlo a Milano. Acquisto a titolo definitivo che si sta perfezionando – chiusura molto probabile nei prossimi giorni – in vista del prossimo giugno.

Marcelo Vaz partirà dall’Inter Under 23, sognando ovviamente la prima squadra.