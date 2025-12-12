Non solo un mediano: l’altra richiesta di Chivu per gennaio | ESCLUSIVO

La dirigenza dell’Inter guarda soprattutto all’estero

Non solo un centrocampista, l’ormai famoso mediano muscolare in grado di proteggere la difesa (Kone sogno impossibile, aspettando l’estate…), stando a quanto raccolto in esclusiva da Interlive.it, a gennaio Chivu vorrebbe anche un nuovo difensore.

Nella fattispecie un centrale, poiché de Vrij ormai convince poco e Acerbi, come conferma il nuovo infortunio, non può dare più garanzie. Peraltro entrambi sono in scadenza a giugno.

Tralasciando Bastoni, ora il tecnico ritiene di poter fare affidamento soltanto su Bisseck e Akanji. Tutti e due li sta testando anche al centro della linea a tre, siamo quindi ancora in una fase sperimentale ma, evidentemente, il romeno vuole un terzo giocatore da poter impiegare in quella zona, uno già pronto che possa dargli maggiori garanzie.

Stamane è stato rilanciato il nome di Gila, ma con la Lazio è sempre difficile trattare. L’indirizzo societario, quindi quello dirigenziale ha il mirino puntato principalmente all’estero, su profili alla Ordonez del Brugge.

Un nome non casuale, ma sul taccuino ce ne sono degli altri nel range sempre dei 30 milioni di circa. L’investimento programmato per l’estate potrebbe essere quindi anticipato a gennaio, ammesso che si voglia davvero – almeno stavolta – accontentare Chivu.