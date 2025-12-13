Inter, nuovo rinforzo a centrocampo: affare da 1 milione | VIDEO

Il piano del club nerazzurro sta funzionando

Il prossimo centrocampista dell’Inter? Ha appena compiuto 21 anni: costo dell’operazione, solo 1 milione di euro.

Parliamo di Ebenezer Akinsanmiro, classe 2004 nigeriano che l’Inter ha preso nel gennaio di ormai 3 anni battendo una concorrenza europea di grande prestigio.

Lo ha fatto crescere in casa e poi lanciato nel calcio vero, prima alla Sampdoria in Serie B – dove ha fatto molto bene nonostante le difficoltà dei blucerchiati – e poi quest’anno al Pisa.

Il grande salto in Serie A, che Akinsanmiro non ha per nulla sofferto prendendosi subito una maglia da titolare.

13 presenze Coppa Italia compresa, 872′ ma potevano essere di più senza l’infortunio alla spalla che lo ha costretto a saltare anche il match con l’Inter. Che lo sta seguendo con grande attenzione, in vista di un suo possibile approdo in prima squadra,

Alto un metro e 84, lunghe leve e una buona proprietà di palleggio. Le prospettive del nigeriano sono importanti.

Perché costerebbe 1 milione? Il Pisa può riscattarlo a 8 milioni, l’Inter controriscattarlo a 9. Operazione bilancistica, ma con un piano ben preciso dell’Inter: far crescere il classe 2004. Un piano che, almeno fin qui, sta funzionando molto bene.