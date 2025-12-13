Inter, più di 35 milioni per l’erede di Dumfries: i dettagli

L’olandese potrebbe dire addio nel prossimo calciomercato estivo

Luis Henrique l’erede di Dumfries? No, sono arrivate conferme: ll’Inter piace molto Marco Palestra.

Ventenne di Buccinasco, è esploso quest’anno al Cagliari, dove è in prestito. Un metro e 86, Palestra è un laterale a tutta fascia di grande spinta. Talenti così sulle corsie esterne si contano davvero sulle dita di una mano.

Gli ostacoli per arrivare a Palestra sono tre. I primi due, purtroppo per l’Inter, molto difficili da superare: il primo è che il suo cartellino è di proprietà dell’Atalanta, nota bottega carissima, un osso durissimo in sede di trattativa come si è visto anche l’estate scorsa con Lookman.

Palestra, 35 milioni non bastano

Il secondo, legato al primo, è il prezzo in crescita esponenziale: ora come ora 30/35 milioni di euro potrebbero davvero non bastare per il cartellino di Palestra.

Il terzo ostacolo è la concorrenza: piace molto alle altre big di Serie A, Juventus su tutte, e anche all’estero, a club importanti e con disponibilità economiche superiori alle italiane.