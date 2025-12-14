Lautaro intoccabile? Sì, ma intanto l’Inter ha scelto il sostituto

Il bomber e capitano nerazzurro torna al centro dei rumors di calciomercato. Marotta ha individuato l’erede a un terzo del prezzo

Quello tra Lautaro Martinez e l’Inter è un matrimonio più che mai saldo. Lo stesso attaccante argentino, pochi giorni fa, ha dichiarato di “voler restare all’Inter a vita”. Con la maglia nerazzurra sta battendo un record dopo l’altro, scalando la classifica dei cannonieri di tutti i tempi e affiancando il suo nome a mostri sacri come Mazzola e Boninsegna.

Eppure il Toro di Bahia Blanca è tornato al centro delle voci di calciomercato in Spagna. Ancora una volta viene accostato al Barcellona, che in estate probabilmente saluterà Lewandowski e vuole rimpiazzarlo con un centravanti più giovane ma altrettanto forte. Per l’Inter è incedibile a meno di offerte clamorose che si aggirino intorno ai 100 milioni di euro, cifra che il club catalano in piena crisi finanziaria difficilmente può permettersi.

Sorprende allora che in Viale della Liberazione stiano comunque pensando all’eventuale sostituto di Lautaro Martinez. E secondo il sito ‘footitalia’ gli uomini mercato nerazzurri Marotta e Ausilio lo avrebbero individuato in Santiago Castro, che non a caso viene soprannominato il Torito perché ricorda il suo connazionale. Per strapparlo al Bologna servirebbero 35 milioni di euro, circa un terzo della somma che l’Inter potrebbe ricavare dal suo Capitano.