Lautaro all’attacco: “Perso per un errore dell’arbitro”. Poi l’annuncio sul suo futuro | VIDEO

Il capitano nerazzurro elogia Chivu: “Ci sta dando tanta energia. Shock Monaco? Siamo ripartiti”

“Siamo delusi ma non arrabbiati. Perché se perdi per un errore dell’arbitro, c’è poco da fare”. A ‘La Gazzetta dello Sport’, che lo ha premiato per la Performance dell’anno 2025, Lautaro ha così risposto sul ko con il Liverpool, un ko segnato evidentemente da quel rigore a dir poco generoso.

L’intervista del capitano dell’Inter è molto interessante, non banale come tante altre che leggiamo ogni giorni. L’argentino, ad esempio, è tornato sulla debacle di Monaco in finale di Champions: “Se abbiamo superato lo shock? Le sconfitte, anche se fanno tanto male, ti fanno crescere. Io mi arrabbio tanto quando perdo ma bisogna considerare anche la bravura dell’avversario. Comunque siamo ripartiti“.

Parole di elogio per Chivu: “Ci sta dando tanta energia. Da fuori forse non si vede, ma noi sappiamo che stiamo crescendo di giorno in giorno”. Scudetto o Champions, Lautaro non sceglie: “Voglio arrivare in fondo a tutte le competizioni, così come abbiamo fatto negli ultimi anni”.

Lautaro: “Liverpool? Delusi ma non arrabbiati. Abbiamo perso per un errore dell’arbitro. Sto bene a Milano, voglio restare all’Inter a vita” pic.twitter.com/Qhnlf8zz3a — INTERLIVE.IT (@interliveit) December 12, 2025

In conclusione è piuttosto netta la risposta sul suo futuro. Un futuro destinato ad essere ancora a tinte nerazzurre: “Sia io che la mia famiglia stiamo molto bene qui, abbiamo messo radici a Milano. Ho appena firmato il nuovo contratto, quindi non ho un solo motivo per andarmene. Voglio restare a vita“.