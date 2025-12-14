LIVE Serie A, Genoa-Inter: segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Genoa di De Rossi nella quindicesima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter fa visita al Genoa a Marassi in una gara valida per la 15esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da 16 punti in favore dei meneghini che sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma1.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu vogliono rialzare subito la testa dopo il ko in Champions League di martedì contro il Liverpool viziato dall’ennesimo torto arbitrale. L’obiettivo è quello di centrare la terza vittoria di fila entro i confini nazionali dopo quelle ottenute contro il Pisa e il Como per restare in scia alla coppia di testa formata da Milan e Napoli.

Dall’altra parte i rossoblu di Daniele De Rossi, a loro volta, hanno una striscia aperta di due successi sul Verona e sull’Udinese, che ha portato a cinque i risultati utili consecutivi. Ora lo scopo è quello di ripetersi davanti al proprio pubblico per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla prima giornata della scorsa Serie A, quando la contesa terminò in parità con il risultato di 2-2 per effetto della doppietta di Thuram e dei gol di Vogliacco e Messias. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile su smartphone, pc e tablet sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ tra Genoa ed Inter live in tempo reale.