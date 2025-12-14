PAGELLE GENOA-INTER 1-2: Lautaro, un altro gol pesante. Sucic supponente

Top e Flop del match andato in scena al Ferraris e valevole per la 15esima giornata di Serie A

L’Inter batte il Genoa di misura soffrendo nel finale dopo la rete di Vitinha che ha riaperto la gara e dato coraggio alla squadra di De Rossi.

Quella di Chivu, però, domina per un’ora, e alla fine si porta a casa 3 punti che le consentono di superare il Milan in vetta alla classifica. In vetta da sola, otto mesi dopo l’ultima volta.

Grande prova di Lautaro, il suo è un gol difficile e pesante: male Sucic e Luis Henrique.

PAGELLE GENOA-INTER

TOP

LAUTARO – Segna uno dei tanti gol pesanti della sua carriera e da quando indossa la maglia nerazzurra. È un po’ ovunque negli ultimi trenta-quaranta metri.

PIO ESPOSITO – Fa un gran lavoro, sfruttando appieno il suo fisico, nelle situazioni sporche. Avrebbe meritato il gol. Nel secondo tempo migliora la sua intesa con Lautaro.

FLOP

LUIS HENRIQUE – Chivu lo teleguida nei primi 45′, lui è poco intraprendente e sempre molto preoccupato di sbagliare. Non è un esterno da 3-5-2, questo ormai appare chiaro.

SUCIC – Si fa ancora un po’ fatica a inquadrarlo tatticamente. Forse fa fatica anche Chivu. Oggi il croato sbaglia qualche pallone di troppo ed è sembrato un po’ supponente.

TABELLINO GENOA-INTER 1-2

Marcatori: 6′ Bisseck, 38′ Lautaro Martinez, 68′ Vitinha

GENOA (3-5-2): Leali 6; Marcandalli 5, Otoa 5 (89′ Cornet s.v.), Vasquez 5; Norton-Cuffy 6, Malinovskyi 5,5, Frendrup 5 (78′ Gronbaek s.v.), Ellertsson 5 (89′ V.Carboni s.v.), Martin 6,5; Vitinha 6,5 (78′ Ekhator s.v.), Colombo 5 (58′ Ekuban 6,5). All.: De Rossi

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7, Akanji 6,5, Bastoni 6,5; Luis Henrique 5, Barella 6,5, Zielinski 6,5 (90′ de Vrij), Sucic 5,5 (75′ Mkhitaryan s.v.), Carlos Augusto 6; Lautaro Martinez 7,5 (83′ Diouf s.v.), Pio Esposito 7 (75′ Thuram s.v.). All.: Chivu

ARBITRO: Doveri di Roma 1

AMMONITI: Akanji, Bisseck, Ekhator

ESPULSO: Sabelli