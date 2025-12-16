Operazione Dumfries: il comunicato UFFICIALE dell’Inter

L’annuncio del club nerazzurro sul terzino olandese out dal derby col Milan per un infortunio alla caviglia sinistra

Dumfries si è operato alla caviglia sinistra, adesso è ufficiale. È arrivato, infatti, il comunicato dell’Inter che era atteso in giornata.

“Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la ‘Fortius Clinic’ di Londra”.

Per l’esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane”, recita la nota.

Per il terzino olandese, infortunatosi contro la Lazio e out dal derby col Milan, si prospettano due-tre mesi di stop, con l’Inter che potrebbe ricorrere al mercato di gennaio per un sostituto.