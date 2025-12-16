Dumfries si opera? Previsto comunicato Inter: ecco chi al suo posto | VIDEO

Il terzino olandese si è fatto male durante la gara con la Lazio dello scorso 9 novembre, quando Zaccagni gli è caduto addosso

Dumfries si opera? Molto probabilmente sì. Oggi il consulto decisivo e roprio in giornata è previsto un comunicato ufficiale da parte del club nerazzurro. L’intervento alla caviglia sinistra significherebbe uno stop di 2-3 mesi, con la dirigenza costretta a ricorrere al mercato di gennaio per un sostituto.

Chivu ha e avrebbe a disposizione il solo Luis Henrique, considerati anche i problemi fisici di Darmian e le difficoltà di Carlos Augusto sull’out destro. Diouf, invece, sulla fascia destra è stato per ora solo un esperimento.

Dumfries si opera? Previsto comunicato dell’Inter: ecco chi al suo posto pic.twitter.com/ELXideTP9s — INTERLIVE.IT (@interliveit) December 16, 2025

Sostituto Dumfries: un profilo low cost

Ma chi può rimpiazzare Dumfries? Si valutano profili low cost e profili giovani, insomma: non sono in programma grandi investimenti, perlomeno fino alla prossima estate quando – data anche la volontà di guadagnare più soldi da parte del numero 2 di Rotterdam – più che un sostituto l’Inter sarà chiamata a prendere un vero e proprio erede di Dumfries.