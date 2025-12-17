All’Inter per sostituire Dumfries: è stato scaricato dalla Juve | VIDEO

I bianconeri lo hanno ceduto l’estate scorsa dopo una sola stagione

Dumfries starà fuori per due-tre mesi dopo l’operazione alla caviglia sinistra, così l’Inter sarà di fatto obbligata a prendere un sostituto nell’ormai imminente calciomercato di gennaio.

Si fanno diversi nomi, da Norton-Cuffy del Genoa a Belghali del Verona, addirittura stamane ìIl Giornoì ha fatto anche quello di Alberto Costa. Già, proprio la meteora della Juve che i bianconeri hanno ceduto al Porto nella scorsa estate nell’ambito dello scambio con Joao Mario.

Ci sarebbe anche il portoghese nel mirino della dirigenza interista, anche se appare improbabile un suo approdo alla corte di Chivu nella finestra di gennaio.

Il classe 2003 ha dei limiti difensivi e non è propriamente il terzino adatto per un 3-5-2. Inoltre nel Porto di Farioli, primo in campionato, è un titolare della fascia destra: con 1322′, il ventiduenne è il secondo giocatore di movimento più impiegato, dietro solo al polacco Kiwior.