C’è anche un caso de Vrij: solo 1′ in 9 giornate, Mondiale a rischio | VIDEO

C'è anche un caso de Vrij: solo 1′ in 9 giornate, Mondiale a rischio

A gennaio l’olandese potrebbe chiedere di andar via

C'è anche un caso de Vrij: solo 1′ in 9 giornate, addio a gennaio?

Nell’Inter non c’è solo il caso Frattesi, ma anche quello rappresentato da Stefan de Vrij. Il difensore olandese ha perso posizioni nelle gerarchie di Chivu: come scritto da Interlive, non c’è grande fiducia in lui, tanto che il tecnico romeno vorrebbe un altro centrale nel mercato di gennaio.

Proprio a gennaio de Vrij potrebbe chiedere e ottenere di andar via, anche perché così rischia davvero di perdere il prossimo Mondiale, l’ultimo – considerata l’età – della sua carriera.

Se non gioca, o se comunque gioca pochissimo, Koeman lo lascerà a casa. Fin qui de Vrij, il cui contratto come noto scade a fine stagione, ha davvero raccolto solo briciole: appena 496′ tra tutte le competizioni, solo 6 presenze da titolare.

Inoltre, va sottolineato come nelle ultime 9 partite di campionato il classe ’92 abbia disputato appena 1 minuto, proprio domenica col Genoa. Nelle precedenti otto neanche è entrato…

