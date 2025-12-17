C’è anche un caso de Vrij: solo 1′ in 9 giornate, Mondiale a rischio | VIDEO

A gennaio l’olandese potrebbe chiedere di andar via
Nell’Inter non c’è solo il caso Frattesi, ma anche quello rappresentato da Stefan de Vrij. Il difensore olandese ha perso posizioni nelle gerarchie di Chivu: come scritto da Interlive, non c’è grande fiducia in lui, tanto che il tecnico romeno vorrebbe un altro centrale nel mercato di gennaio.
Proprio a gennaio de Vrij potrebbe chiedere e ottenere di andar via, anche perché così rischia davvero di perdere il prossimo Mondiale, l’ultimo – considerata l’età – della sua carriera.
Se non gioca, o se comunque gioca pochissimo, Koeman lo lascerà a casa. Fin qui de Vrij, il cui contratto come noto scade a fine stagione, ha davvero raccolto solo briciole: appena 496′ tra tutte le competizioni, solo 6 presenze da titolare.
Inoltre, va sottolineato come nelle ultime 9 partite di campionato il classe ’92 abbia disputato appena 1 minuto, proprio domenica col Genoa. Nelle precedenti otto neanche è entrato…