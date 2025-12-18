Inter, svolta a destra: 18 milioni per strapparlo al Napoli di Conte | VIDEO

Luis Henrique non convince e non basta: Chivu vuole subito un sostituto di Dumfries

Svolta a destra? L’assenza di Dumfries, due-tre mesi circa, spinge per non dire obbliga l‘Inter a tornare sul mercato per un nuovo laterale destro.

Del resto Luis Henrique, sulla carta l’unico vero sostituto dell’olandese, non convince Chivu che infatti lo ha lanciato ormai in pianta stabile soltanto dopo il fallito esperimento rappresentato da Carlos Augusto, testando addirittura Diouf ora di nuovo sparito dai radar.

Per la fascia destra il preferito è probabilmente Palestra dell’Atalanta, esploso quest’anno al Cagliari dove è in prestito. Ma è pressoché impossibile chiudere un’operazione con la Dea a gennaio, più fattibile senz’altro in estate a patto di strappare l’ok della proprietà a un investimento sui 40 milioni di euro.

Sostituto Diumfries, riprende quota Valincic: c’è anche il Napoli

E allora a gennaio? Nelle ultime ore ha ripreso quota il nome del croato Valincic, terzino destro della Dinamo Zagabria dalla quale quasi un anno fa fu preso Sucic. E anni fa un certo Marcelo Brozovic, prima ancora Kovacic…

Nato a Rijeka, un tempo Fiume, il 17 novembre del 2002, Valincic è un terzino di ottima prospettiva su cui ha messo gli occhi pure il Napoli. L’Inter dovrebbe tirar fuori sui 18 milioni di euro per strapparlo alla Dinamo, che di base non vorrebbe però privarsene a stagione in corso.