Carlos Augusto, gol e rinnovo: accordo a un passo con l’Inter | VIDEO

Ieri il brasiliano ha messo la firma sul poker al Como. Nuovo contratto fino a giugno 2030

Mai una polemica, sempre utile alla causa. Un jolly prezioso prima per Simone Inzaghi e ora per Cristian Chivu. Di Carlos Augusto forse si parla poco, eppure è uno di quei giocatori – vedi Darmian – che dà sempre un contributo importante. Che quando serve, non ti delude mai.

Col Kairat in Champions, il brasiliano ha tolto le castagne dal fuoco evitando una figuraccia. Ieri ha realizzato il suo secondo gol stagionale, il quarto e ultimo – da subentrante – rifilato dall’Inter al Como, a quella che fino alle 18 era la miglior difesa del campionato.

Un bel gol quello di Carlos Augusto, quest’anno adattato pure a destra a causa dell’assenza prolungata di Dumfries. Non è il suo ruolo, ma resta la sua assoluta importanza in questa squadra. Non a caso l’Inter se lo tiene stretto, ricordando che all’inizio dell’estate scorsa c’era stato qualche abboccamento da parte della Juventus, come dell’Atletico Madrid.

Le informazioni raccolte da Interlive.it danno a un passo l’accordo per il rinnovo del contratto fino a giugno 2030. Come avevamo scritto lo scorso 7 novembre, l’obiettivo delle parti in causa era quello di arrivare a un’intesa – e magari anche alla prima – entro la fine dell’anno. Probabilmente i tempi verranno rispettati.