PAGELLE BOLOGNA-INTER 3-2 dcr: Zielinski alza la qualità (ma Chivu perché l’ha tolto prima dei rigori?). Bisseck lo ha fatto di nuovo

Top e Flop della sfida valevole per le semifinale di Supercoppa italiana

Inter fuori dalla Supercoppa. Nerazzurri eliminati in semifinale e ai rigori, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari: tre errori dal dischetto condannano la squadra di Chivu, capace solo nella ripresa di mettere alle strette il Bologna. Lunedì, in finale, i rossoblù affronteranno il Napoli di Antonio Conte.

PAGELLE BOLOGNA-INTER

TOP

ZIELINSKI – Nella ripresa alza ritmo e qualità della manovra. Stasera di categoria superiore a tutti gli altri. Ma perché Chivu lo ha tolto prima dei rigori???

FLOP

BISSECK – In area è un pericolo per gli avversari, ma anche per l’Inter. Ennesimo rigore per colpa sua, con modalità pressoché identiche ai precedenti.

TABELLINO BOLOGNA-INTER 1-1

Marcatori: 2′ Thuram, 35′ rig.Orsolini

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 7; Holm 7, Heggem 6, Lucumí 7,5, Miranda 7; Pobega 5,5 (75′ Ferguson 6), Moro 6; Orsolini 6,5 (62′ Cambiaghi 6,5), Odgaard 5 (75′ Fabbian 6,5), Bernardeschi 6,5 (40′ Rowe 6,5); Castro 6 (75′ Immobile 6). All.: Italiano

INTER (3-5-2): J. Martinez 6,5; Bisseck 5, de Vrij 6, Bastoni 6; Luis Henrique 6 (70′ Diouf 6,5), Barella 6, Zielinski 7 (85′ Sucic s.v.), Mkhitaryan 6 (70′ Frattesi 6), Dimarco 6,5; Bonny 6, Thuram 6 (70′ Lautaro Martinez 6). All.: Chivu

ARBITRO: Chiffi

SEQUENZA RIGORI

Inter: Lautaro GOL

Bologna: Ferguson GOL

Inter: Bastoni SBAGLIA

Bologna: Moro SBAGLIA

Inter: Barella SBAGLIA

Bologna: Miranda SBAGLIA

Inter: Bonny SBAGLIA

Bologna: Rowe SEGNA

Inter: De Vrij SEGNA

Bologna: Immobile SEGNA