Tre titolarissimi fuori dalla formazione titolare: le ultime su Bologna-Inter

Le probabili scelte di Chivu per la semifinale di Supercoppa italiana

Tre possibili grandi esclusioni dall’undici titolare del match di stasera contro il Bologna valevole per la semifinale di Supercoppa italiana. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Arabia, Cristian Chivu potrebbe far partire dalla panchina ben tre titolarissimi.

In primis Lautaro, con il tecnico romeno che in attacco sarebbe intenzionato a schierare Bonny e Thuram. La decisione può cambiare nelle prossime ore, ma al momento il tandem francese è in pole.

La seconda grande esclusione dovrebbe essere quella di Nicolò Barella: sono in crescita, infatti, le quotazioni di Davide Frattesi, con il centrocampo nerazzurro che sarà completato da Zielinski, ancora una volta deputato a rimpiazzare Calhanoglu in cabina di regia, e da Mkhitaryan.

Terza grande esclusione? Quella di Akanji, a vantaggio dello scontento – per il poco utilizzo – Stefan de Vrij, come Frattesi titolare l’ultima volta, con tanto di fascia da capitano al braccio, contro il Venezia in Coppa Italia lo scorso 3 dicembre. Ai lati dell’olandese Bisseck e Bastoni. In porta, come annunciato ieri da Chivu, ci sarà Josep Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-INTER

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Pobega, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. All.: Italiano

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. All.: Chivu

ARBITRO: Chiffi