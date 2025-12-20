Champions, Inter costretta ai playoff: derby italiano nello spareggio

La squadra di Chivu rischia di restare fuori dalle prime otto e dover fare un turno in più per accedere agli ottavi di finale

Quattro vittorie nelle prime quattro giornate di Champions League aveva un po’ illuso l’Inter di avere la strada in discesa verso gli ottavi di finale. E invece poi sono arrivate le due sconfitte di fila contro l’Atletico Madrid e il Liverpool, peraltro viziate da errori arbitrali, che hanno complicato il cammino europeo della squadra di Cristian Chivu.

Per evitare i playoff, nelle ultime due sfide di gennaio contro l’Arsenal in casa e contro il Borussia Dortmund in trasferta serviranno almeno 4 punti. Ma secondo le proiezioni del sito specializzato ‘football meets data’ i nerazzurri non riusciranno ad ottenere una vittoria e un pareggio. Secondo la previsione, Lautaro Martinez e compagni si piazzeranno all’11esimo posto, giocando quindi lo spareggio con il ritorno in casa.

Le italiane dovrebbero qualificarsi tutte, con l’Atalanta settima unica già agli ottavi. La Juventus potrebbe piazzarsi al ventesimo posto davanti al Napoli ventunesimo. Una posizione che renderebbe gli azzurri di Conte una delle due possibili avversarie dell’Inter ai playoff insieme al Psv Eindhoven. Qualora i nerazzurri avessero la meglio, sempre secondo le previsioni, ad attenderli nel turno successivo ci sarebbe una tra Liverpool e Manchester City.