Fenerbahce scatenato: Calhanoglu e non solo, doppio affare con l’Inter | VIDEO

Il regista nerazzurro avrebbe incontrato a Milano il presidente del club turco

Calhanoglu, rispunta il Fenerbahce

La telenovela Calhanoglu riapre i battenti. Secondo ‘Fotospor’ il Fenerbahce è tornato alla carica del regista dell’Inter, un ritorno forse già in vista del mercato di gennaio. Quando potrebbe rifarsi vivo pure il Galatasaray.

Nei giorni passati il presidente del Fenerbahce, Sadettin Saran, è stato a Milano per assistere al match di EuroLega tra l’Olimpia Milano e il Fenerbahce. L’occasione, come si dice, fa l’uomo ladro… Già, perché poi Saran avrebbe incontrato proprio Calhanoglu in un noto ristorante milanese.

Il Fenerbahce è pronto a garantirgli un maxi ingaggio, mentre resta un mistero l’offerta che potrebbe presentare all’Inter, comunque non intenzionata a cedere il turco – il cui contratto scade a giugno 2027 – nella sessione di invernale.

Fenerbahce all’assalto: Calhanoglu più Diouf

Secondo sempre ‘Fotospor’, il Fenerbahce ha messo nel mirino anche un altro nerazzurro: ovvero Andy Diouf, possibile titolare (sull’out destro) contro l’Atalanta il prossimo 28 dicembre.

Il francese sarebbe un obiettivo per l’estate 2026, anche perché a gennaio non potrebbe muoversi visto che in questa stagione ha già indossato due maglie diverse.