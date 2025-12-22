Inter prima in classifica a Natale: c’è un dato incoraggiante in ottica Scudetto | VIDEO

È successo per 15 volte dal 2000 ad oggi

È grazie alla Juve – sabato sera vittoriosa per 2-1 sulla Roma – che l’Inter di Chivu è rimasta in vetta alla classifica in solitaria. 33 punti con una partita in meno rispetto alla stessa squadra di Spalletti e a quella di Gian Piero Gasperini.

L’Inter passerà quindi il Natale da capolista, il che è piuttosto incoraggiante. Stando ai dati raccolti dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, per 15 volte chi si è trovato in cima alla classifica di Serie A al 25 dicembre, ha poi vinto lo Scudetto.

La statistica non tiene conto dei due anni costellati dalle sentenze di Calciopoli, mentre ci sono tre eccezioni tutte post Covid. A Natale 2020 il Milan era primo davanti all’Inter di Antonio Conte, che però poi si aggiudicò il Tricolore.

L’anno dopo accadde il contrario: l’Inter di Inzaghi al comando a Natale con i rossoneri a inseguire. A maggio il campionato lo vinse la squadra di Pioli. L’anno scorso in testa c’era l’Atalanta con 40 punti, dietro il Napoli di Conte. A maggio 2025 sappiamo bene come andò a finire…