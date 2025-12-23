Bonny, infortunio in allenamento: esito esami e quante partite salterà

L’attaccante francese, autore quest’anno di 5 gol e 6 assist, si è infortunato nella seduta di ieri

Una nuova tegola, metaforicamente parlando, cade sulla testa di Chivu. Nell’allenamento di ieri, in uno scontro di gioco, si è fatto male Bonny. Stamane l’attaccante francese ha effettuato gli esami strumentali alla clinica Humanitas di Rozzano.

L’esito non è buono per il giocatore come per la stessa Inter, anche se poteva andare peggio: “Leggera distorsione del ginocchio sinistro”.

Per il classe 2003, autore quest’anno di 5 gol e 6 assist, si prevede uno stop di circa 15 giorni.

Il suo 2025 è ovviamente finito, ma a meno di un rapido recupero salterà anche le prime due partite del nuovo anno contro Bologna (in casa) e Parma (al Tardini). L’obiettivo è recuperarlo per il big match casalingo col Napoli di Conte fissato all’11 gennaio.